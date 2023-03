Patto per la lettura, al via una serie di iniziative

Si svilupperanno nel corso dell'anno e coinvolgeranno il territorio

MONREALE, 8 marzo - Prendono forma le iniziative del “Patto per la lettura”, progetto culturale nel quale è stata inserita anche la città di Monreale e che copriranno l'arco temporale del 2023.

Le idee sono prima venute fuori nel corso di un incontro preliminare a “Casa Cultura” Santa Caterina, per poi essere rese concrete dai contatti e dall'impegno dei sottoscrittori. L'idea è quella di coinvolgere il territorio, scuole in primis, allo scopo di stimolare la pratica della lettura, considerata basilare per lo sviluppo culturale di ogni comunità. A coordinare il tavolo gli assessori all'Unesco Letizia Sardisco e ai Bei Culturali Fabrizio Lo Verso, che si sono impegnati per promuovere questa importante iniziativa.

Fra gli argomenti che saranno messi all'attenzione del tavolo il centenario della nascita di Italo Calvino, i 250 anni dalla morte di monsignor Francesco Testa, arcivescovo di Monreale del ‘700 che in quasi vent’anni cambiò il volto della nostra città con un’attività riformatrice incentrata sui corpi, sulle anime e sul territorio.

Ci sarà spazio per fa rivivere la storia normanna della città di Monreale, attraverso la riproposizione della manifestazione “Nel Segno di Guglielmo”, realizzata qualche anno fa, il gemellaggio con la città di Bayeux e iniziative sul primo Abate-Vescovo Teobaldo, “Signore della città” che guidò i cento monaci benedettini mandati da Guglielmo II per officiare il tempio, e sulla sua biblioteca. Al centro dell'attenzione pure un progetto per salvaguardare la tradizioni linguistiche locali, attraverso l'uso del dialetto, Chiudono l'elenco delle iniziative da realizzare il “Salotto letterario” ed il “Circolo della lettura a Monreale”.