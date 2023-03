Monreale, domenica 26 marzo in diretta su RaiUno la messa dal duomo

Sarà celebrata dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi alle 10.55

MONREALE, 14 marzo –Domenica 26 marzo la santa messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle 10.55 dalla Cattedrale di Monreale in diretta nazionale.

La regia dell’evento sarà a cura di Gianni Epifani, mentre il commento a cura di Simona De Santis. Non è la prima volta che la messa viene trasmessa in diretta nazionale dal duomo di Monreale, ma stavolta si tratterà di un evento d’eccezione visto che a presiederla sara monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale insediatosi lo scorso 31 luglio.

Così anche questa volta tutta Italia avrà la possibilità di seguire la celebrazione eucaristica in diretta dal nostro duomo, patrimonio dell’umanità ormai dal 2015.