Giornate FAI di Primavera, un successo per Monreale

Più di 400 visitatori hanno fatto tappa a Monreale, che si conferma tra i siti più richiesti

MONREALE, 27 marzo – A Monreale le presenze sono state abbastanza confortanti per le Giornate FAI di Primavera che si sono concluse ieri.

Più di quattrocento visitatori hanno fatto tappa al complesso monumentale di Monreale per visitare la galleria d’arte antica e moderna e il fondo antico della biblioteca comunale. La macchina organizzativa ha retto bene grazie alla sinergia di tutti gli attori coinvolti, ovvero volontari, apprendisti Cicerone, protezione civile Evergreen, insegnanti e tutor.

Consuete le frotte di visitatori che hanno ascoltato le ricche spiegazioni degli studenti del liceo Basile-D’Aleo di Monreale con particolati e significati reconditi delle bellezze del complesso monumentale Guglielmo II.

Molto apprezzato pure il fondo antico, sede di preziosissimi testi antichi, di cui alcuni di eccezionale valore. Lunghe code si sono avute soprattutto nella giornata di ieri per due giornate che hanno fatto del sito di Monreale uno dei più richiesti in questa edizione tra i luoghi aperti dal FAI. Insomma, si tratta davvero di un’esperienza da ripetere che certamente contribuisce ad elevare il livello culturale della città e a far sviluppare nei giovani la conoscenza della storia e delle origini di Monreale. I veri protagonisti, infatti, sono stati proprio i ragazzi che hanno saputo adempiere al ruolo assegnato, preparandosi adeguatamente e ricevendo i complimenti da parte del dirigente scolastico, Loredana Lauricella, che ha fatto visita prima della chiusura al sito per congratularsi direttamente con gli studenti.