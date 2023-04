La morte di Federica, i familiari: ''Nostra figlia non era malata, chiediamo rispetto''

“Sono state messe in giro notizie prive di qualsiasi fondamento”

MONREALE, 1 aprile – “Nostra figlia non era malata, godeva di ottima salute. Chiediamo rispetto per il nostro dolore e per onorare la memoria di una ragazza che non c’è più”. Sono queste le parole della famiglia di Federica Tarallo, la ragazza deceduta martedì scorso a causa delle complicazioni successive al parto della sua figlioletta Rebecca.

Lo sfogo dei familiari è causato dalle centinaia di commenti, soprattutto sui social, o di notizie apparse su alcuni organi di informazione, destituiti di qualsiasi fondamento, che hanno alimentato dibattiti che non hanno fatto altro che ingigantire il dolore, già immenso, dei congiunti Tra le voci circolate, quella secondo cui la ragazza fosse già malata.

“Notizia completamente falsa – proseguono i familiari – messa in giro con leggerezza incredibile che alimenta tante speculazioni che non avrebbero motivo di esistere. Non abbiamo parlato con alcun organo di informazione ad eccezione d Monreale News e del Giornale di Sicilia. Invitiamo, pertanto, tutti ad astenersi dal mettere in giro notizie prive di fondamento. Il nostro dolore e la memoria della nostra Federica non meritano tutto questo”.

Frattanto, prima che vengano celebrate le esequie, la famiglia è sempre in attesa che venga effettuata l’autopsia. Sarà materia per il piemme, che potrebbe disporne l’esecuzione nei prossimi giorni”.