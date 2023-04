La morte di Federica, la scuola Guglielmo: ''Rimarrai sempre nei nostri cuori''

La ragazza aveva lavorato alla scuola dell'infanzia della Badiella

MONREALE, 1 aprile – Anche la scuola Guglielmo II si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Federica Tarallo. Un dolore acuito dal fatto che la ragazza ha avuto modo di lavorare proprio presso l’istituto, alla scuola d’infanzia del plesso Badiella.

“Cara Federica, figlia, moglie e madre, - si legge nella nota della scuola a firma delle maestre, dei collaboratori, degli assistenti, delle famiglie, dei bambini della Badiella e della dirigente –

Siamo profondamente addolorati per ciò che ti è tragicamente accaduto. La tua morte prematura e improvvisa ha colpito profondamente tutto il personale e le famiglie della scuola Guglielmo II, ma in particolare noi della scuola dell’infanzia Badiella, che abbiamo avuto il piacere di conoscerti e di lavorare fianco a fianco con te.

Non ci sono parole per descrivere il dolore che la tua famiglia sta provando in questo momento. Nessuno può immaginare il vuoto che la tua assenza lascerà nella loro vita.

Sappiamo che non c'è nulla che possa alleviare la loro sofferenza, ma speriamo che possano trovare la forza di superare questo momento difficile, grazie soprattutto alla presenza preziosa della tua piccola Rebecca.

Federica, eri una persona speciale, che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che ti hanno conosciuta:

Dolcissima, semplice e gentile, schietta e sincera, con tanta voglia di imparare e migliorare, pronta al confronto, legata ai piccoli di cui ti occupavi e che definivi “ i tuoi bambini”, amante del tuo lavoro.

Con tanta convinzione solevi ripeterci che i tuoi figli li avresti portati alla Badiella e noi sorridevamo orgogliose di questo tuo attestato di stima. Rimarrai nel cuore di tutti coloro che ti hanno voluto bene.

Vogliamo che tu sappia che siamo vicine alla tua famiglia in questo momento di lutto e siamo qui per offrire il nostro sostegno e la nostra assistenza, in qualsiasi modo possiamo, per aiutare la tua famiglia a superare

questo momento difficile. Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi.

Carissimi Rosi, Marcello, Monica e Nico, vi preghiamo di accettare le nostre più sincere condoglianze e la nostra solidarietà in questo momento difficile.