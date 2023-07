''Un viaggio lungo tre anni'': giochi, esibizioni e inclusione all'Infanzia della Guglielmo II

Gli eventi hanno coinvolto tutti gli alunni dei plessi di scuola dell'Infanzia: Badiella, Sacro Cuore ed ex Casa Santa. LE FOTO

MONREALE, 2 luglio – Dopo un anno scolastico impegnativo e ricco di attività interessanti ed esperienze formative per gli alunni, si sono tenute le performance di fine percorso educativo-didattico della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Guglielmo II” che ha diversi plessi scolastici: Sacro Cuore, Badiella, Ex Casa Santa.

Gli eventi si sono svolti nella splendida cornice del chiostro del convento che risale al 1760 e che ospita la scuola, ormai da più di un decennio. Le attività, le giornate a tema e i progetti che quest’anno scolastico sono stati realizzati sono innumerevoli: Il progetto di educazione civica dal titolo “La bellezza dentro e fuori la scuola”, l’evento “Pedibus’’, il progetto ‘’Piccoli chef’’ in gemellaggio virtuale con la scuola di San Gennarello di Ottaviano Napoli, il progetto pomeridiano “ Un viaggio nelle emozioni’’.

Nei giorni 12, 13 e 14 giugno sono state portate in scena con successo tre rappresentazioni che hanno visto protagonisti i piccoli alunni. Tre sezioni che hanno frequentato il primo e il secondo anno di scuola dell’infanzia, hanno cantato e ballato sul tema dell’estate. Tre sezioni del secondo e terzo anno, invece, hanno recitato poesie ed eseguito canti per salutare la scuola.

L’ultima sezione di alunni tutti in uscita ha portato in scena una performance che ricapitolava i tre anni di percorso di scuola dell’infanzia, dal titolo “Un viaggio lungo 3 anni”. Tutti i bambini in uscita dalla scuola dell’Infanzia hanno indossato un copricapo che riproduceva fedelmente il tocco universitario, per sottolineare il fatto che avevano terminato con successo un percorso scolastico importante. Le insegnanti si sono impegnate per questo lavoro conclusivo e con grande emozione hanno salutato i loro alunni.

Il mese di giugno, comunque, è stato dedicato non solo alle attività conclusive, ma anche ad una serie di attività all’aperto, che hanno divertito molto i bambini: Pic-nic, giochi motori, giochi con l’acqua, giochi musicali e tanto altro. Queste attività ludiche non solo divertono i bambini, ma hanno una valenza pedagogica notevole, poichè stimolano la componente emotiva e cognitiva.

“Con grande impegno si cerca di promuovere una scuola che sappia accogliere veramente il bambino e lo faccia crescere bene, potenziando ogni sua capacità e specificità” - hanno detto le insegnanti. Le maestre della scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, Badiella ed ex Casa Santa hanno così augurato a tutti buone vacanze e ringraziato i genitori per la disponibilità e la collaborazione, dando appuntamento a settembre per il nuovo anno.