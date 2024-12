Il Natale alla scuola Guglielmo: emozioni, buoni sentimenti e tradizioni

Diverse le iniziative realizzate per gli alunni dei diversi gradi di istruzione. LE FOTO

MONREALE, 22 dicembre – Anche quest’anno la scuola Guglielmo ha preparato una serie di iniziative legate al Natale, momento di particolare importanza nella vita degli alunni e delle loro famiglie.

I più piccoli, nelle sezioni dell'infanzia, hanno iniziato fin dai primi giorni del mese di dicembre, con laboratori creativi, a realizzare decorazioni ed artefatti. Alla scuola primaria si è dedicato tempo al lavoro impegnativo di far comprendere agli alunni che il Natale è condivisione ed inclusione e che il vero spirito del Natale va oltre il ricevere, ma è innanzitutto donare.

Alla scuola secondaria c’è stato un importante lavoro trasversale sulle emozioni che ha condotto ad una performance corale, nella magnifica cornice della chiesa del Sacro Cuore.

Si è lavorato instancabilmente per mettere in scena rappresentazioni teatrali, cori e danze che hanno coinvolto gli alunni di ogni fascia d’età e perfino i genitori.

Le palestre dei plessi di Padre Pino Puglisi e Piraino Leto Borsellino di Aquino, le aule magne del plesso centrale, i saloncini e le stesse aule dei plessi Badiella ed ex Casa Santa, si sono trasformati in palcoscenici magici e suggestivi.

Le famiglie hanno partecipato ed assistito, creando così un senso di comunità che si è rafforzato ad ogni applauso.

Le storie narrate durante queste rappresentazioni hanno diffuso messaggi di amicizia, di amore, di accoglienza ed inclusione, di pace e di rispetto per l’ambiente.

Gli insegnanti con pazienza e dedizione hanno spiegato e narrato storie legate al Natale nelle nostre ed altrui tradizioni.

Questo approccio interculturale non solo ha arricchito le conoscenze degli studenti, ma promuove anche il rispetto e la tolleranza verso le diversità, valori essenziali in un mondo globalizzato.

La dirigente Irene Bornelli, augurando a tutta la comunità serene feste, puntualizza come il Natale alla Scuola Guglielmo sia molto più di una semplice festività: “Il Natale – afferma- è un momento di riflessione, condivisione e crescita. Attraverso attività che abbracciano i 3 livelli di istruzione, gli studenti imparano a coltivare relazioni significative, a sviluppare empatia e a costruire una comunità unita...In un’epoca in cui il mondo sembra diviso, lo spirito del Natale ci ricorda che la vera magia risiede nella connessione con gli altri, nella solidarietà e nell’amore”.