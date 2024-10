La Festa dei Nonni della Badiella

La favola di Cappuccetto Rosso per festeggiare l’avvenimento

MONREALE, 3 ottobre – Alla scuola dell’infanzia della “Guglielmo II”, plesso Badiella, ieri si è stata “celebrata” la festa dei nonni in modo divertente e diverso dal solito: le maestre hanno drammatizzato la fiaba con la più famosa delle nonne delle fiabe: quella di Cappuccetto Rosso.

La nonna è diventata la protagonista indiscussa della fiaba ed il lieto fine per tutti è piaciuto tanto ai piccoli alunni che hanno riso, applaudito, partecipato attivamente ed interagito con i protagonisti.

A conclusione della drammatizzazione le maestre (attrici per un giorno) si sono scatenate in un allegro girotondo, con i bambini che assistevano molto divertiti.

Non contenti, i bambini hanno voluto provare la parrucca della nonnina, le hanno posto domande e l’hanno abbracciata con affetto. L’esperienza delle fiabe e della drammatizzazione da parte delle insegnanti non è evento nuovo alla Badiella; infatti lo scorso anno il 7 febbraio, nella giornata contro il bullismo, sempre le maestre avevano rappresentato i momenti salienti di altre due fiabe famose: la fiaba di Pinocchio e la fiaba dei Tre Porcellini, proprio per trattare il tema delicato e spinoso del bullismo.

Questa attività è stata una delle tante svolte nell’Istituto Guglielmo II in occasione della festa dei nonni, evento molto amato dai bambini, dai docenti e anche dalla dirigente, Irene Bornelli.