Scuola Guglielmo II, iniziati gli esami Trinity per la lingua inglese

I corsi hanno permesso agli alunni di potenziare le abilità di listening e speaking

MONREALE, 24 maggio – Anche quest'anno si rinnova la tradizione delle certificazioni linguistiche per la scuola secondaria dell'istituto Guglielmo II.

I ragazzi delle classi prime e terze si sono cimentati ancora una volta con l'esame in videoconferenza, volto all'ottenimento della certificazione linguistica. Più specificatamente le classi prime hanno conseguito il Grade 2 corrispondente al livello A1, mentre i ragazzi della terza media hanno conseguito il Grade 4 corrispondente al livello A2.2 del QCER.

Con impegno ed entusiasmo gli alunni hanno partecipato alle attività nell'ambito del progetto pomeridiano extracurriculare. Sia la preparazione che l'esame vero e proprio, sostenuto con docenti madrelingua certificati, hanno costituito un'esperienza formativa cruciale per gli alunni in quanto è stata fornita loro la possibilità di vedere attestato il proprio livello linguistico a livello internazionale da un ente riconosciuto, il prestigioso Trinity College.

I corsi hanno permesso agli alunni di potenziare le abilità di listening e speaking, abilità considerate fondamentali per la loro vita scolastica e, in prospettiva futura, in ambito professionale. Il vantaggio degli esami Trinity, inoltre, è quello di replicare gli scambi autentici della vita reale. Le docenti Marzia Vanella e Oriana Venturella hanno seguito gli alunni nei corsi extra-curricolari di preparazione agli esami e la docente Liliana La Rocca ha curato la fase preparatoria e l'organizzazione della sessione di esami.

L'istituto Guglielmo II è sede d'esame dal lontano 2001 e ha certificato in questo periodo più di 900 studenti, il prossimo 30 maggio la scuola riceverà il Digital Transformation Badge, durante la “Trinity end's of year ceremony”, riservata alle sedi d'esame Trinity, che hanno scelto questa modalità d'esame “green”, sostenibile e rispettosa verso il pianeta.

La dirigente scolastica Irene Bornelli ha accolto con entusiasmo l'iniziativa delle docenti, convinta della valenza educativa dei corsi di lingua Inglese finalizzati alla certificazione. Grazie ai fondi del PNRR, la scuola ha progettato l'attuazione di ben 4 moduli di 30 ore con docente madrelingua inglese e certificazione finale: uno di questi, rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria della sede è già stato avviato; ad inizio del prossimo anno scolastico saranno avviati un modulo rivolto agli alunni delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria di Aquino e due moduli rivolti sia agli alunni della Scuola Secondaria della sede che del plesso di Aquino.