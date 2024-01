La scuola Guglielmo II riapre le porte al territorio: al via gli Open Day

L’istituto presenta la propria offerta formativa

MONREALE, 11 gennaio – La scuola secondaria Guglielmo II, con entusiasmo e tanta voglia di fare, riapre le porte al territorio e si ripropone con due nuove date.

I docenti della scuola secondaria della sede centrale sono disponibili ad accogliere i genitori presso i locali di via Benedetto D’Acquisto, mercoledì 17 gennaio dalle 15.30 alle 17.30. Docenti e alunni attiveranno laboratori di musica, arte, inglese per la certificazione Trinity, scienze, lettura espressiva e sport.

I docenti della scuola secondaria di Aquino saranno disponibili a ricevere personalmente i genitori dalle 9 alle 11 nei giorni 16 e 17 gennaio, 22 e 23 gennaio, 29 e 30 gennaio.

Il corpo docente del plesso Primaria Mattarella e del plesso Sacro Cuore-Badiella si presenterà ai genitori interessati martedì 16 dalle 15.30 alle 17.30 per far conoscere la propria offerta formativa presso i locali di via Benedetto D’Acquisto, 33.

Il corpo docente della Primaria del plesso Leto-Piraino-Borsellino con il corpo docente del plesso Pino Puglisi si presenterà ai genitori interessati martedì 16 dalle 15.30 alle 17.30 presso i locali del plesso Leto-Piraino Borsellino di Aquino.

Il corpo docente della scuola dell’infanzia del plesso Ex Casa Santa, si presenterà ai genitori interessati mercoledì 17 dalle 15 alle 17 per far conoscere la propria offerta formativa presso i locali di via Regione Siciliana, recentemente ristrutturati.

Tante sono le iniziative e i progetti previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto:

Accoglienza e Orientamento, Progetto PNRR Futurando, Educazione alla legalità, Utilizzo consapevole della rete e rischi cyber bullismo, Educazione alla salute e alla sicurezza, Progetti di attività motorie e sportive, Progetto contro la dispersione scolastica, Progetto continuità, Progetti di educazione civica, Progetto di service learning, Didattica narrativa, Palermo Scienza, Giochi matematici, Progetti di lingua inglese, Progetto laboratorio scientifico, Progetti PON, Progetti e laboratori competenze STEM e linguistiche, Progetti d’integrazione alunni con disabilità, Bes e disagio, Progetto ore alternative all’I.R.C.

Sarà anche possibile conoscere le grandi opportunità offerte dalla biblioteca scolastica digitale che, grazie alla partecipazione ad alcuni progetti e a numerose donazioni, si è arricchita di centinaia di testi di narrativa per ragazzi di recente pubblicazione, testi che hanno permesso, in questa prima parte dell’anno scolastico, di incentivare i prestiti librari raggiungendo numeri veramente soddisfacenti.

La dirigente Scolastica, Irene Bornelli informa che gli uffici di segreteria della scuola Guglielmo II saranno a disposizione delle famiglie, offrendo assistenza per la compilazione della domanda di iscrizione, secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.00 e il mercoledì anche il pomeriggio fino alle 17.

Le informazioni, le foto delle manifestazioni e degli open Day organizzati a Dicembre nei plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria sono visibili a tutti consultando il sito www.icsguglielmosecondo.edu.it o la pagina Facebook del gruppo I.C.S. Guglielmo II