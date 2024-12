Scuola Guglielmo, da domani cominciano gli Open Day

Un’occasione per far conoscere le attività scolastiche a studenti e famiglie

MONREALE, 4 dicembre – L'istituto "Guglielmo II" di Monreale organizza una serie di Open Day per offrire a studenti, famiglie e comunità scolastica l'opportunità di conoscere le varie offerte formative della scuola, in un'atmosfera di incontro e condivisione.

Domani è in programma un pomeriggio dedicato all'orientamento scolastico: dalle 15:30 alle 17:30, sarà dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che incontreranno ben 22 istituti di scuola secondaria di secondo grado di Palermo e della provincia.

Questo evento, pensato per facilitare l'orientamento scolastico dei ragazzi, darà loro l'opportunità di confrontarsi con le diverse scuole superiori, approfondendo l'offerta formativa, i percorsi di studio e le opportunità professionali che ciascun istituto propone. L'incontro è stato organizzato con l'obiettivo di supportare le famiglie e gli studenti nella scelta del futuro percorso educativo.

Il 12 dicembre, l'istituto apre le sue porte anche alle famiglie con bambini che si apprestano a intraprendere il percorso scolastico nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. A partire dalle 16, i bambini provenienti dalla scuola dell'infanzia, accompagnati dai genitori, avranno la possibilità di visitare la scuola primaria, dove saranno accolti dai bambini delle classi già avviate. Per loro sarà allestito un divertente laboratorio natalizio, in cui i piccoli potranno creare manufatti a tema, dando spazio alla loro fantasia e creatività.

Alle 17, sempre il 12 dicembre, gli alunni di classe quinta della scuola primaria incontreranno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Per questa occasione, saranno organizzati laboratori tematici per coinvolgere i giovani partecipanti in esperienze pratiche in diverse discipline: un laboratorio artistico, uno musicale, uno linguistico, uno storico-geografico, uno scientifico e uno informatico in aula informatica. Questi laboratori, pensati per stimolare la curiosità e l'interesse degli studenti, rappresentano un'ottima occasione per esplorare le materie e le attività che li accompagneranno nei prossimi anni.

Infine, il 14 gennaio dalle 16 alle 17:30, l'Istituto aprirà le porte dei suoi tre plessi della scuola dell'infanzia per un Open Day in entrata, rivolto alle famiglie che desiderano iscrivere per la prima volta i propri figli a scuola. In questa giornata, le famiglie avranno la possibilità di visitare i plessi e partecipare a laboratori di manipolazione e creatività, attività motorie e laboratori musicali, progettati per coinvolgere i bambini in modo stimolante e divertente, mettendo in evidenza il metodo educativo basato sull'apprendimento attivo e sul gioco.