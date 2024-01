Iscrizioni scolastiche, la segreteria della Veneziano-Novelli a supporto delle famiglie

Quest'anno le procedure avverranno sulla piattaforma unica “online”. Il 16 gennaio un altro Open Day

MONREALE, 8 gennaio – Si apre da quest'anno la piattaforma "Unica" per l'iscrizione alle prime classi del primo grado di istruzione. Le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2024/25 dovranno, infatti, essere effettuate on line sul portale ministeriale dedicato, dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio.

Dalla scuola Veneziano-Novelli fanno sapere che, per supportare le famiglie nelle procedure previste, gli uffici della segreteria alunni, per l'intero periodo delle iscrizioni, saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 16,30.

Le docenti “funzioni strumentali” per l'orientamento Giovanna Lo Coco (per la primaria) e Margherita Giambruno e Romina Lo Piccolo (per le medie), saranno disponibili per fornire tutte le informazioni funzionali all'espletamento delle operazioni di iscrizione.

Il 16 gennaio, inoltre, la scuola proporrà un altro Open Day per illustrare i percorsi formativi e l'articolazione del tempo scuola. A partire dalle ore 15 il dirigente scolastico incontrerà al plesso Novelli i genitori dei futuri alunni, che avranno, quindi, la possibilità di conoscere attività e progetti della scuola attraverso variegati laboratori didattici, che saranno realizzati nei locali della Novelli, per l'infanzia e la primaria, e nei locali della Veneziano, per le medie.