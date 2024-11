Scuola Guglielmo, la "Festa della Castagna" dei bambini del plesso "ex Casa Santa"

L’iniziativa ha regalato ai piccoli alunni una giornata di divertimento. LE FOTO

MONREALE, 19 novembre – Si è svolta oggi, al plesso “ex Casa Santa” in viale Regione Siciliana, la tanto attesa “Festa della Castagna”, organizzata dalla scuola dell’infanzia della “Guglielmo II”.

Un evento che ha saputo regalare ai piccoli alunni una giornata di divertimento, tradizioni e sapori autunnali. Protagonista della festa è stato il castagnaro Enzo La Barbera, che con la sua maestria ha arrostito le caldarroste, riempiendo l’aria del profumo tipico di questa stagione. I bambini hanno seguito con curiosità le sue abilità, osservando il fuoco vivo e il cesto delle castagne che prendevano colore e fragranza.

L’iniziativa ha coinvolto non solo i piccoli, ma anche il personale scolastico e le famiglie, che hanno collaborato per rendere speciale questo momento. A ciascun bambino è stato donato il tradizionale “coppitello” di castagne, una piccola porzione da portare a casa per condividere con i propri cari il calore e il gusto della giornata trascorsa insieme.

“La Festa della Castagna è un’occasione per trasmettere ai bambini il valore delle tradizioni e il legame con il territorio,” hanno commentato le insegnanti. “Eventi come questo aiutano i più piccoli a conoscere le radici culturali e a vivere esperienze educative in modo gioioso.”

Tra sorrisi e mani che si tendevano per ricevere le caldarroste, il plesso ex Casa Santa si è trasformato per un giorno in un luogo di festa, dove l’autunno ha mostrato tutto il suo fascino.