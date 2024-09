Badiella, ieri la Festa dell'Accoglienza per i piccoli alunni

L’evento in occasione dell’inaugurazione dell'anno scolastico. LE FOTO

MONREALE, 28 settembre – Si è svolta ieri mattina la festa dell’Accoglienza alla Badiella, un evento dedicato ai piccoli alunni che da poche settimane si sono apprestati ad intraprendere il loro percorso educativo alla scuola dell'infanzia.

La manifestazione ha visto la partecipazione della dirigente Irene Bornelli e degli assessori Salvo Giangreco e Riccardo Oddo che hanno salutato calorosamente bambini, maestre e dirigente.

L’evento si è tenuto nel chiostro del convento della Badiella, allestito per l’occasione con cartelloni. Sin dalle prime ore del mattino, il clima è stato molto festoso.

Un’occasione unica per creare un ambiente di convivialità e serenità, fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni nel contesto scolastico.

Gli assessori Oddo e Giangreco hanno presenziato pronunciando un saluto carico di entusiasmo e positività. La dirigente Bornelli affettuosamente ha augurato a tutti un buon anno scolastico. "Siamo tutti pronti per affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e curiosità..."

L'assessore Giangreco ha rinnovato l’impegno del Comune per garantire un’istruzione di qualità. I piccoli alunni hanno onorato la visita cantando e recitando per i presenti.



La Festa dell’Accoglienza non ha mancato di coinvolgere i bambini in laboratori creativi, infatti essi hanno realizzato due tele dipinte con la tempera, raffiguranti le loro manine che si trasformano in fiori e un aquilone che prende il volo e le hanno donate alla dirigente e ai rappresentanti dell'amministrazione.

L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di emozioni, e quest’anno non ha fatto eccezione ed ha rappresentato un momento di grande importanza per la comunità scolastica. Con il supporto delle istituzioni e la partecipazione attiva di tutto il personale scolastico e delle famiglie, il nuovo anno scolastico si apre con promesse di crescita, apprendimento e forte coesione sociale. I bambini si sono sentiti circondati dall'affetto delle maestre, dei collaboratori, della dirigente, degli assessori e di tutti i presenti.