Monreale, restauro per il Crocifisso situato all'Abbeveratoio

Confraternita e Comune insieme per tutelare l'opera

MONREALE, 4 aprile – Quel crocifisso va restaurato, non fosse altro per la ''rilevanza che riveste il simulacro'' durante la processione del SS. Crocifisso, ogni tre di maggio. Ecco dunque perché la Confraternita e il Comune provvederanno alla messa in sicurezza appunto dell'effige del crocifisso situato all'Abbeveratoio.

La richiesta fatta al Comune di Monreale di contribuire alle spese necessarie è stata formulata infatti dal presidente della Confraternita del SS. Crocifisso, immediatamente sposata dall'amministrazione, stante – come detto – l'importanza che quella raffigurazione riveste nell'intero arco della processione che sfila da ormai 397 anni per le strade del comune normanno. La sosta all'Abbeveratoio in via Pietro Novelli alta funge infatti da momento di ristoro per i 'fratelli' e ovviamente anche i fedeli che accompagnano la Vara verso il ritorno alla santuario della Collegiata. In tanti sono dunque ormai affezionati a quel crocifisso ligneo, situato sotto un cappellone, che versa in uno stato di ''significativo deterioramento'' – si legge nella determina emessa dal Comune in questi giorni. L'amministrazione contribuirà alle spese per il restauro sostenute dalla confraternita, dando incarico al dirigente dell'Area IV di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari alla realizzazione del provvedimento.