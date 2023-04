La morte di Federica Tarallo, ci sono sette indagati

Sono i sanitari che compongono il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Ingrassia. Martedì l'autopsia

MONREALE, 5 aprile – Sono sette al momento gli indagati per la morte di Federica Tarallo, la ragazza di 27 anni deceduta lo scorso 28 marzo a seguito delle conseguenze del parto della sua figlioletta Rebecca, avvenuto cinque giorni prima.

L'avviso di garanzia, spiccato dalla Procura della Repubblica, riguarda sette componenti del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Ingrassia di Palermo, dove Federica ha dato alla luce la bimba. Si tratta, come sempre, di un atto dovuto, che la Procura ha emesso dal momento che sono in corso approfonditi accertamenti che dovranno far luce sulle cause del decesso della ragazza. La difesa dei familiari è stata affidata all'avvocato Piero Capizzi e Corrado Sinatra.

A questo proposito, per martedì prossimo sono previste le formalità di rito, a seguito delle quali sul corpo di Federica verrà eseguito il controllo autoptico, nei reparto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Il piemme, frattanto, ha nominato un collegio formato da quattro consulenti sanitari: due medici legali, un ginecologo ed un anatomopatologo, la cui relazione medica dirà molto sul seguito delle indagini. Dopo l'autopsia, finalmente, la salma di Federica potrà essere restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie.