La morte di Federica Tarallo, i nomi degli indagati

Sono componenti del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo

MONREALE, 6 aprile – Come abbiamo resto noto ieri, sono sette gli indagati per la morte di Federica Tarallo, la ragazza monrealese di 27 anni scomparsa martedì 28 marzo, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stata trasportata proveniente dall’Ingrassia, a seguito delle complicazioni successive al parto della sua figlioletta Rebecca Maria.

Si tratta di medici, appartenenti al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia: Michele Gulizzi, Giuseppe Procaccianti, Laura Messina, Amedeo Catanese, Orazio Rizzo e Pietro Ivano Rizzo e dell’anestesista Manfredi Antioco. Tutti e sette dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso.

Quello delle piemme Clio Di Guardo e Ludovica D’Alessio, che sono le titolari dell’indagine, viene considerato un atto dovuto, con il quale la Procura avvia l’indagine e inquadra i fatti sotto il profilo giuridico.

Per capire meglio cosa sia successo dal punto di vista medico, invece, le piemme hanno nominato un collegio di consulenti: due medici legali, un ginecologo ed un anatomopatologo, dai cui pronunciamenti passerà una buona parte dell’esito delle indagini.

Per martedì, frattanto, cioè a due settimane esatte dal decesso di Federica, verrà effettuata l’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica, che verrà eseguita nel reparto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Al termine dell’esame autoptico il corpo della ragazza potrà essere restituito ai familiari.