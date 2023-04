La morte di Federica Tarallo, i ringraziamenti dei familiari

MONREALE, 14 aprile – “Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono uniti al nostro dolore in questi giorni che ci hanno visti tragicamente privati della nostra Federica”. Lo rendono noto i familiari di Federica Tarallo, della quale ieri sono state celebrate le esequie.

“In questi giorni – proseguono – tantissima gente ci ha fatto sentire la propria vicinanza: dall'amministrazione comunale, alle Forze dell'Ordine, all'arcivescovo, alle confraternite, ai tantissimi concittadini. Li ringraziamo tutti, uno per uno, perchè con il loro affetto hanno reso un po' più lieve il nostro immenso dolore.

Ci auguriamo che ciò che è successo alla nostra Federica non debba succedere più a nessun'altra donna e che il parto di un figlio sia solo il momento di una grande gioia e non, come è successo a noi, di una immensa tragedia”.