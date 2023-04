Effetto ponte del 25 aprile, ieri Monreale era piena di turisti

Locali pieni di avventori, monumenti presi d'assalto

MONREALE, 24 aprile – Probabilmente sarà stato l'effetto determinato dal “ponte lungo” del 25 aprile. A questo vanno sommate le ideali condizioni del tempo, dal punto di vista climatico. Fatto sta che ieri Monreale era piena di turisti.

La giornata di ieri è stata a tutti gli effetti un assaggio di festa e magari un'apertura ufficiale della stagione turistica. Monreale ha registrato una presenza massiccia di visitatori, provenienti da diverse parti d'Italia e d'Europa. Lo abbiamo constatato facendo un giro nel centro storico, tanto nelle ore mattutine, quanto in quelle pomeridiane, durante le quali l'area adiacente alle due piazze è stata letteralmente presa d'assalto da numerosi turisti, già in tenuta estiva. Molti si no serviti dell'autobus dell'Amat, linea 389, altri, invece, come spesso accade, sono arrivati in taxi.

Della presenza hanno beneficiato i locali del centro storico, affollati di visitatori ai tavolini, dove hanno consumato i prodotti della nostra cucina e dove hanno avuto la possibilità di conversare serenamente, godendosi la temperatura mite.

Folla anche in cattedrale, dove, soprattutto nelle ore del primo pomeriggio, i turisti entravano a frotte, girando fra le navate ed ammirando i mosaici bizantini. All'interno del duomo normanno, inoltre, si sono registrate lunghe code nei pressi dell'ingresso alle terrazze, nei pressi della navata di destra, da parte di turisti desiderosi di ammirare il panorama dai tetti della chiesa. Tutto questo fino a quando poi l'orario di visite si è concluso, lasciando il posto a quello delle celebrazioni eucaristiche.

Tanta gente anche lungo la via Benedetto D'Acquisto, dove numerosi visitatori si sono riservati per passeggiare e per ammirare la vista su Palermo, sedendosi anche sulle panchine. Nei prossimi giorni Monreale si trasformerà drasticamente con gli eventi legati alla festa che la renderanno simile ad un teatro a cielo aperto. Se le premesse sono queste, ci sono tutti i presupposti per una proficua e positiva stagione turistica.