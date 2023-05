Controlli della Guardia costiera, pesce in cattivo stato di conservazione: tre ristoranti multati a Monreale

215 chili di prodotto distrutti, sanzioni per 4.500 euro

MONREALE, 2 maggio – Multe e sequestri della Guardia costiera nel corso di controllo di attività di ristorazione a Monreale. In tre ristoranti, dei quali non sono stati resi noti i nomi, non erano rispettate le procedure di tracciabilità del prodotto e lo stato di conservazione.

Ai titolari sono state elevate tre sanzioni amministrative, per un totale di 4.500 euro e sono state sequestrate 215 chili di pesce di provenienza sconosciuta, in buona parte congelati e in precario stato di conservazione.

I prodotti ittici, sottoposti a controllo dai veterinari dell’Asp non sono stati giudicati idonei al consumo umano e destinati alla distruzione. L’attività di controllo su tutta la filiera ittica proseguirà nei prossimi giorni