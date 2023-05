Ieri conversazione sulle 61 cinquecentine restituite alla biblioteca ''De Torres''

L’evento con Don Giuseppe Ruggirello all’interno della biblioteca

MONREALE, 27 maggio - Si è svolto ieri pomeriggio all’interno della biblioteca ‘’ Ludovico II De Torres’’ del seminario arcivescovile di Monreale un interessante evento sulle 61 cinquecentine da poco tempo restituite alla biblioteca.

Queste ultime sono state restituite, infatti, a don Giuseppe Ruggirello, rettore del seminario arcivescovile e direttore della biblioteca, lo scorso 17 marzo presso il salone “Roma” del Palazzo Arcivescovile di Monreale, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, tenente colonnello Gianluigi Marmora. Dopo la rogatoria internazionale avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo, i responsabili del “Getty Museum” di Los Angeles hanno restituito i libri grazie alla collaborazione con i carabinieri.

Ieri per il pubblico presente nella sala della biblioteca “De Torres”, nell’incontro promosso in collaborazione con la Pro loco di Monreale e il suo presidente Amelia Crisantino, Don Giuseppe Ruggirello con il suo sapiente racconto ha illustrato ai presenti le caratteristiche storiche e i contenuti di questi preziosi 61 libri restituiti alla biblioteca che per la maggior parte sono esemplari unici al mondo perché conservati soltanto a Monreale. Tra i personaggi, di cui si tratta in questi testi e di cui ha parlato ieri al pubblico Don Giuseppe Ruggirello, due sono particolarmente interessanti, ovvero l’imperatore Carlo V e il cardinale Carlo Borromeo, ma anche le vicende legate ai loro ingressi trionfali in particolari momenti storici che vengono descritti con particolari interessanti nelle pagine di alcuni di questi testi ritrovati.