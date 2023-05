Monreale, il campione olimpico del lancio del sacchetto

Una tradizione lunga tanti anni, una disciplina nella quale siamo sempre stati bravi

MONREALE, 29 maggio – In un momento di grande risveglio delle attività sportive monrealesi, come raccontano le cronache locali di questi giorni, c’è una disciplina, antica e sempre in voga, nella quale ancora “vantiamo” portacolori illustri: è quella del lancio del sacchetto.

Si tratta di una specialità nella quale, da sempre, Monreale si è distinta al punto tale da poter presentare agguerriti rappresentanti anche in importanti contesti internazionali.

Uno di questi “campioni”, per il quale non abbiamo difficoltà ad affermare che potrebbe ambire al titolo olimpico, lo abbiamo “scovato” in via Antonio Veneziano, quindi in pieno centro storico, impegnato in una seduta d’allenamento, come si dice in gergo, una “sgambatura”, probabilmente in vista di impegni ben più prestigiosi e probanti.

La pratica è semplice ed ormai consolidata: si passa con la macchina lungo le vie cittadine, si rallenta, per evitare di sbagliare e con rapidità e destrezza si lancia il sacchetto della spazzatura, facendo in modo che vada a finire in un posto ben evidente, in modo che la prodezza sia visibile a tutti.

È stato così anche in questo caso, con l’autore che si cimenta in questa performance e poi va via, senza colpo ferire. Peccato che il gesto sia stato fatto senza pubblico presente, ma solo davanti alle telecamere: sarebbe stata sicuramente occasione per far partire un applauso scrosciante e caloroso. Forse anche una “ola”. D’altronde, in questa disciplina dove siamo davvero bravi, sapere di avere un altro aspirante campione è una notizia che ci conforta e ci rallegra tantissimo.