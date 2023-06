Monreale rende omaggio al campione automobilistico Nino Vaccarella

A lui sarà intitolato il piazzale attiguo via Salvatore Candido

MONREALE, 2 giugno – Sarà intitolato al campione automobilistico palermitano Nino Vaccarella, scomparso il 23 settembre del 2021, il piazzale attiguo alla via Salvatore Candido.

Lo ha deliberato nei giorni scorsi la giunta comunale, accogliendo e facendo propria la proposta presentata alla fine di gennaio dall’associazione ETAS (Ente Turismo Arte e Sport). Conosciuto con l’appellativo di “preside volante”, Vaccarella è stato il più grande pilota siciliano di tutti i tempi: nel corso della sua lunga e brillante carriera ha ottenuto diverse vittorie in ambito internazionale, affermandosi tra l’altro nei prestigiosi circuiti di Le Mans, Nürburgring, Sebring, Zeltweg, Monza e Imola. La sua fama, in ogni caso, è prevalentemente legata alle vittorie nella “sua” Targa Florio, dove ha primeggiato nel 1965, nel 1970 e nel 1975, rispettivamente in coppia con Lorenzo Bandini, Toine Hezemans e Arturo Merzario.

Enzo Ferrari aveva stima e ammirazione per Vaccarella, del quale ha scritto: “Un pilota di temperamento. Apparentemente calmo e compassato, si avvertiva in lui il fuoco e la passione della sua terra d’origine. Sulle vetture sport era un ottimo pilota. Il percorso delle Madonie esaltava in modo particolare le sue doti di stradista e bisognava che incontrasse improvvise contrarietà per non risultare al traguardo primo o fra i primi. Ha conseguito grandi vittorie”.

“La dedicazione del piazzale a Nino Vaccarella – afferma il presidente dell’ETAS, Nicola Giacopelli – è un doveroso riconoscimento nei confronti di un pilota che, in tutto il mondo, ha dato lustro alla Sicilia e ai Siciliani. È stato un grande non solo nelle competizioni su pista e su strada, ma anche nella vita: le sue doti di alta signorilità e di autentica sportività non vanno dimenticate. Insieme agli amici Nuccio Salemi, Angelo Milazzo e Maurizio Valerio contiamo di organizzare, in occasione dell’intitolazione, un evento celebrativo di richiamo per gli appassionati del motorismo automobilistico”.