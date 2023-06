Estate Monrealese, parte la macchina organizzativa

La giunta prevede un budget di 120 mila euro

MONREALE, 3 giugno – Ammonta a 120 mila euro il budget che l’amministrazione comunale mette sul piatto per organizzare il cartellone dell’estate monrealese. Lo stabilisce una delibera di giunta con cui l’esecutivo cittadino ha emanato il relativo atto di indirizzo.

Nell’atto, la giunta specifica che il programma potrà subire modifiche e/o integrazioni nel rispetto dei limiti di budget assegnato dalle risorse comunali, previste nel bilancio di previsione.

La decisione viene adottata nella considerazione di come l’Estate Monrealese, con il suo un cartellone di eventi, sia rivolto a turisti e residenti, e rappresenta uno degli strumenti principali di promozione della città.

A sostenere le spese saranno, come detto, fondi del comune, con l’aggiunta di quelli che potranno arrivare dalla Regione, così come da sponsor privati.

Dell’atto di indirizzo sono già stati informati gli uffici comunali che, ciascuno per le proprie competenze, dovranno operare per la realizzazione del cartellone.