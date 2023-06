''Vicinanza, compassione e tenerezza ci avvicinano a Dio''

Papa Francesco ospite di Lorena Bianchetti in ''A sua immagine''. Per la prima volta un Pontefice ospite in uno studio televisivo

ROMA, 4 giugno – E' andata in onda stamattina su Rai Uno la storica puntata della nota trasmissione ''A sua immagine'' che ha avuto ospite d'eccezione Papa Francesco negli studi Rai.

La trasmissione è nata dalla collaborazione tra Rai e Conferenza Episcopale Italiana, ed è stata condotta da Lorena Bianchetti e firmata da Gianni Epifani e Laura Misiti. L’incontro, che Papa Francesco ha organizzato personalmente attraverso don Marco Pozza, ha rappresentato un momento storico, perché per la prima volta nella storia, infatti, un Pontefice si è recato ospite in un programma televisivo.

Con la conduttrice Papa Francesco ha parlato e discusso dei temi di attualità più cogenti dalla pace, alle difficoltà della vita quotidiana, fino ai temi della violenza e del bullismo e, infine, del ruolo che i media devono avere oggi. Per il santo Padre, infatti, oggi i mezzi di comunicazione devono farsi custodi di umanesimo e soprattutto far emergere i valori positivi della vita fatta di sostanza e non di apparenza. La puntata si è svolta attraverso il commento e le riflessioni del Papa attraverso una serie di contrapposizioni riassunte in quattro quadri: sconfitta e gloria, dolore e abbraccio, ombra e luce, inquietudine e gioia.

Gli approfondimenti sulle forme di disagio contemporaneo, affrontate attraverso i quattro quadri e superate con “la forza della vita” hanno visto in studio con il Papa alcuni ospiti, in particolare: Fausto Desalu, campione olimpico nella staffetta 4x100 metri, nato da immigrati, accolto in Italia e cresciuto fino ad ottenere il titolo mondiale; Serena e Matteo, coppia di giovani genitori che hanno incontrato Papa Francesco al Gemelli in occasione del suo ricovero e che si sono affidati al suo abbraccio nel momento della morte della loro bambina; Diana Gini, giovane che ha percorso tutto il calvario dell’essere bullizzata, superato grazie alla famiglia; Nicolò Govoni, che ha trovato la sua strada in un viaggio in India ed oggi è il cuore pulsante di una Onlus che crea scuole popolari nel mondo, candidato al Nobel per la pace.

L'incontro è stato caratterizzato dalla sapienza e e dall'umanità di Papa Francesco che a più riprese si è commosso durante alcuni passaggi dell'intervista, facendo emergere tutta la sua grandezza d'animo. Il Papa ha voluto soffermarsi sui temi della violenza, dell'apparenza, della calunnia e dell'importanza dell'amore come via maestra da praticare per l'umanità, affermando che la strada da seguire deve essere, più specificatamente, quella della tenerezza.

''Vicinanza, compassione e tenerezza sono le tre parole che ci avvicinano a Dio - ha affermato Papa Francesco. Se seguiamo questa strada, ovvero essere vicini agli altri, avere compassione e essere teneri, saper accarezzare con passione e vicinanza, allora - ha concluso il Papa - siamo vicini allo stile di Dio''.