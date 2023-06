Progetto Erasmus ''Codicis'', professori e bibliotecari in visita a Monreale

Hanno visitato il fondo antico della biblioteca dei benedettini, la biblioteca del Seminario e il fondo antico del Cardinale Ludovico II de Torres

MONREALE, 9 giugno – Ieri pomeriggio un gruppo di professori e bibliotecari ispanofoni, ha fatto tappa a Monreale, nell'ambito del progetto Erasmus “Codicis", coordinato dalla prof.ssa Simona Inserra del Dipartimento di Scienza Umanistiche dell’Università di Catania.

Hanno visitato dapprima il fondo antico della Biblioteca dei benedettini di Monreale, accolti dalla direttrice Elisabetta Lo Coco; successivamente, sono stati guidati in Cattedrale da suor Letizia, consacrata argentina dell'Istituito del Verbo incarnato, per poi dirigersi al Palazzo reale di Guglielmo II, per visitare la Biblioteca del Seminario e il fondo antico del Cardinale Ludovico II de Torres, guidati dal direttore don Giuseppe Ruggirello.

Gli ospiti, provenienti dalle università di Barcellona in Spagna, Piura e Arequipa in Perù, di Puebla e Guadalajara in Messico e la Paz in Bolivia, hanno così completato un percorso di due giorni dedicato alla conoscenza di archivi e biblioteche di Palermo e Monreale, nell'ambito del viaggio di studio in Sicilia.

Obiettivo principale del progetto "Codicis" è quello di formare personale specializzato nella classificazione, catalogazione, tutela e utilizzo del patrimonio documentale e bibliografico e delle attrezzature adeguate alla loro fruizione.