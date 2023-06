Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo in visita a Monreale

Faranno breve tappa a Monreale in occasione del XVI Simposium Cotec Europa che si svolgerà a Palermo

MONREALE, 19 giugno –La prossima settimana il Capo di Stato Sergio Mattarella, il Re di Spagna, Felipe VI e il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa faranno tappa a Monreale per una breve visita privata.

L’occasione sarà il XVI Simposio COTEC Europa , il summit internazionale delle tre COTEC di Italia, Portogallo e Spagna, che quest’anno verterà su “L’innovazione nella finanza sostenibile” e si svolgerà a Palermo. I leader e gli esponenti delle istituzioni associate a COTEC di Italia, Spagna e Portogallo si riuniranno a Palermo per individuare azioni comuni riguardo agli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale, per mettere a punto un focus comune su come possa la finanza, anche attraverso strumenti innovativi, mirare al raggiungimento dei 17 obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 e dall’Accordo di Parigi sul clima, finalizzato a contenere l’innalzamento della temperatura media globale, ridurre le emissioni globali, sviluppare e diffondere tecnologie per raggiungere la neutralità climatica.