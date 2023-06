Comune, va in pensione Angela Vaglica

Ha ricevuto oggi in Sala Rossa il saluto dei colleghi e dell’amministrazione comunale

MONREALE, 29 giugno – Saluto nella Sala Rossa del palazzo di città ad Angela Vaglica, storica dipendente dell’ente, che dopo 35 anni di servizio va in pensione.

Una lunga carriera professionale all’interno del Comune per Angela Vaglica iniziata prima all’ufficio tecnico comunale e continuata successivamente al Palazzo di Città dove è stata impegnata all’ufficio di gabinetto e all’ufficio di segreteria. La lunga carriera lavorativa di Angela Vaglica al Comune ha visto il succedersi di diverse amministrazioni ed è stata sempre caratterizzata da una grande passione che l'ha vista sempre impegnata e disponibile, punto di riferimento per dirigenti e colleghi.

A portare il saluto dell'amministrazione sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Luigi D’Eliseo e Fabrizio Lo Verso, il dirigente dell’ufficio tecnico Maurizio Busacca e presente all'evento anche Giuseppe Cangemi, già vicesindaco e assessore comunale. Tanti i colleghi che hanno preso parte con gioia alla cerimonia.

“Angela Vaglica è stata una dipendente volenterosa e molto attiva che ha creato un bellissimo rapporto umano con tutti noi colleghi. Si è occupata in particolare alla transizione dell’albo dal cartaceo al digitale’’ - ha detto a nome dei colleghi il dipendente Cosimo Grimaudo. Per il sindaco Alberto Arcidiacono condividere questi momenti è importante perché si ricordano gli anni di collaborazione condivisa che dimostrano come Angela Vaglica abbia lavorato in sinergia con i propri colleghi.