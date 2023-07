Scomparsa di Angelo Marceca, il cordoglio di Mattarella

Il presidente della Repubblica invia un telegramma ai familiari

MONREALE, 7 dicembre – C'è anche quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella fra i numerosi messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Angelo Marceca, per esprimere ad essi la vicinanza dopo la sua scomparsa.

“La notizia della morte di Angelo Marceca mi addolora profondamente – scrive il Capo dello Stato in un telegramma – Ne ricordo la lunga, sincera e preziosa amicizia personale, la sua ammirevole rettitudine, il comune impegno politico e la sua dedizione a Pioppo e a Monreale. Vi prego si sentirmi vicino in questo triste momento con la più grande solidarietà”.

Analogo messaggio il Presidente della Repubblica aveva inviato ai familiari di Enzo Giangreco nel dicembre scorso, in occasione della morte di quest'ultimo.