La famiglia prende posizione: nessuna intitolazione ad Angelo Marceca

Felici se si perpetrerà il ricordo

MONREALE, 15 luglio – Nessuna intitolazione di strade o altri luoghi ad Angelo Marceca, ex delegato sindaco di Pioppo e sindaco di Monreale, scomparso nei giorni scorsi. Lo fa sapere la famiglia attraverso una nota diffusa alla stampa.

“Gli scriventi - si legge nel comunicato – sono i figli del compianto Angelo Marceca (Cinzia, Benedetta, Giuseppe, Gianfranco e Santo).

Nei giorni immediatamente successivi alla dipartita del nostro amato padre non possiamo non aver notato come sui media monrealesi nonché sulle pagine social di cittadini e associazioni o gruppi si sia diffusa l’idea di intitolare una strada, una piazza o altro sito della Frazione di Pioppo a colui che, in modo per il vero inatteso, ci ha lasciati lo scorso 6 luglio.

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a quanti hanno già espresso il loro consenso – dice ancora la nota – e tuttavia desideriamo comunicare che è desiderio di chi scrive che non si apra nè si persegua nessun percorso che conduca a alcuna intitolazione

Saremo felici e grati alla comunità di Pioppo e di Monreale se queste vorranno, attraverso le persone che lo hanno conosciuto a vario titolo e motivo, perpetrare il ricordo di lui come persona che a ogni livello si è speso per una vita intera nell’interesse di quei cittadini”.