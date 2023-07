Ripristinare lo sgravio del 30% sulla Tari per chi non usufruisce del ''porta a porta''

Lo chiede Pippo Lo Coco attraverso una interrogazione consiliare: “Giusto dopo essere usciti fuori dal dissesto”

MONREALE, 24 luglio – Riproporre l’abbattimento del 30% della Tari per tutti gli utenti ricadenti in aree non servite dal servizio porta a porta della raccolta rifiuti. È quello che chiede il consigliere comunale, Pippo Lo Coco che ha presentato una interrogazione consiliare.

“La riduzione del 30 % sulla Tari da pagare per coloro i quali risiedono nelle zone esterne non servite dal servizio porta a porta – afferma Lo Coco in una nota – era stata revocata per effetto del dissesto finanziario in cui versava il Comune sin dal 2018.

Dal momento, però, che il Ministero degli Interni ha riconosciuto il Comune come fuori dal dissesto finanziario, chiedo all’amministrazione Arcidiacono che venga di nuovo resa valida la misura di sgravio del 30 % sulla Tari per tutti coloro i quali ad oggi sono tenuti per mancanza del servizio porta a porta a conferire presso i centri di raccolta posti oltre i tre chilometri di distanza Chiedo, inoltre, che lo sgravio possa essere esteso ai nuclei familiari che includano una persona diversamente abile”.