Lampedusa, una donna arriva su un barcone con le doglie: la fa partorire un medico di Monreale

Il dottor Giacomo Marchese protagonista di un lieto vento che ha visto protagonista una 32enne della Costa d’Avorio

LAMPEDUSA, 5 agosto – Un evento che poteva rivelarsi tragico, ma che poi, fortunatamente, è finito nel migliore dei modi, grazie anche all'opera di un medico monrealese.

Ieri a Lampedusa, viaggiando su uno dei tanti barconi di “disperati”, é arrivata, tra gli altri, una donna di 32 anni della Costa d'Avorio, al nono mese di gravidanza e con le contrazioni già in atto. La donna è partita dalle coste tunisine già con inizio di doglie, mostrando una notevole dose di coraggio, condita da oarecchia “follia”, considerato, tra l’altro, che con le condizioni meteo avverse della giornata di ieri, il mare era in tempesta.

Per fortuna sua nell’isola delle Pelagie è stata subito accolta e portata al poliambulatorio dove ha felicemente partorito un maschietto in buone condizioni di salute. L’equipe medica era costituita da un ginecologo palermitano, il dottor Polizzotto, da un pediatra monrealese in pensione, dottor Giacomo Marchese e da personale medico ed infermieristico occasionalmente presente. Oggi la donna verrà trasferita a Palermo. Era sola, senza compagno. Il bimbo si chiama Eli Chama e, come la mamma, fortunatamente, sta bene.