Lunedì si riasfalta la via Venero: ecco quali saranno i divieti

Il tratto in questione è quello che va dalla via Archimede, fino alla Circonvallazione

MONREALE, 18 agosto – Lunedì 21 agosto avranno inizio i lavori di ripavimentazione della via Venero, dall’intersezione con la via Archimede fino a quella con la via Circonvallazione. Lo rende noto l’assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde.

Pertanto dalle ore 7:30 alle ore 18 vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e il divieto di transito. Compatibilmente con le attività di cantiere sarà consentito eccezionalmente il transito alle autovetture che trasportano persone con problemi di deambulazione e dotati di pass per disabili.