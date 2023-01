Via Venero, barriere pedonali contro la sosta selvaggia

Sono state installate stamattina. Restringeranno la carreggiata, proteggendo al tempo stesso chi cammina a piedi

MONREALE, 9 gennaio – Salvaguardare l’incolumità dei pedoni che transitano da quella zona, peraltro sprovvista di altre protezioni, ma soprattutto evitare la cattiva pratica del parcheggio selvaggio. Questo lo scopo dell’installazione di alcune transenne divisorie, avvenuto stamattina.

Ad occuparsi della posa in opera sono stati gli operai del comune, guidati da Danilo Violante, responsabile della segnaletica e dell’arredo urbano e stradale per conto del comune, che nonostante le cattive condizioni meteo, si sono prodigati per piazzare queste protezioni lungo la via Venero, nel tratto immediatamente successivo all’intersezione con via Aldo Moro e nell’attigua via Calcerano, dove spesso le auto parcheggiate senza criterio e senza rispetto per la circolazione hanno notevolmente ostacolato il traffico stradale.

L’azione è stata disposta dal Comando della polizia municipale, guidato da Luigi Marulli, su indicazione dell’assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde.

L’installazione delle barriere, in pratica, dovrebbe scoraggiare la sosta selvaggia, poiché restringe la carreggiata stradale limitandola alla circolazione veicolare.