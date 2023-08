''Bonus Affitti'', via alla presentazione delle domande

Incompatibile con il reddito di cittadinanza e necessario lo Spid per presentare la domanda. All'interno tutte le informazioni

PALERMO, 21 agosto – Sono stati stanziati dalla Regione Siciliana 17 milioni di euro, per il “Bonus Affitti”, una misura di dignità sociale. Le istanze potranno essere presentate a partire da questa mattina esclusivamente on line.

Ai fini dell'erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21/08/2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 20/10/2023 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su portale web. Per partecipare all'Avviso è necessario dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica; accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione). Si dovrà fare riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2022 e al canone di locazione dell'anno 2021.

Ecco i requisiti necessari:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;

- Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;

- Essere titolari, per l'anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;

- Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2021 ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.405,08 per la fascia A, ad € 15.347,85 per la fascia B, a 35.000,00 euro per la fascia “Covid” in quest’ultimo caso andrà allegata una autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;

- Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza.

Le domande potranno essere inviate dalle 9 del 21 agosto alle 18 del 20 ottobre 2023.