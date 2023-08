Estate Monrealese, sabato prossimo la seconda edizione del CantaVip

Appuntamento a piazza Guglielmo alle ore 21 per la manifestazione organizzata da MonrealeNews

MONREALE, 26 agosto – L’anno scorso fu un successo, rivelandosi una delle manifestazioni più apprezzate dell’intero cartellone dell’estate monrealese. Quest’anno le intenzioni sono analoghe e, con l’aiuto di tutti, le prospettive pure.

La seconda edizione del “CantaVip”, così come nel 2022, si propone di far trascorrere una serata lieta alla comunità monrealese, non tralasciando - particolare importante - l’aspetto della solidarietà. La manifestazione, organizzata da MonrealeNews, sott l’egida dell’amministrazione comunale, si svolgerà sabato prossimo, 2 settembre, a piazza Guglielmo e vedrà protagonista un gruppo di cittadini monrealesi abbastanza conosciuti in città (e per questo bonariamente e simpaticamente chiamati “vip”) che saliranno sul palco di piazza Guglielmo, esibendosi in una interpretazione canora, che certamente susciterà l’apprezzamento del pubblico.

Così come nella passata edizione, ciascun concorrente non partecipa solo a titolo personale, ma in rappresentanza di una categoria, diventando, in questo modo, l’alfiere della stessa.

Sarà quindi l’occasione per applaudire dei concittadini, cui va riconosciuto il merito di essersi messi simpaticamente in gioco, per regalare un momento spensieratezza alla comunità monrealese, senza tralasciare – lo ribadiamo – la solidarietà.

In questi giorni si stanno completando le operazioni di reclutamento dei partecipanti, cui va il sentito e doveroso ringraziamento anticipato dell’organizzazione e dell’amministrazione comunale.

L’anno scorso il successo andò all’infermiera Gaia Ilardo, che precedette la casalinga Romina Miceli e il monaco Riccardo Tumminello. Una classifica necessaria, dal momento che si tratta di una gara, ma del tutto seondaria, proprio perché lo scopo della manifestazione , come ribadito, è ben altro.

Nel corso della serata, inoltre, verrà presentata la nuova stagione del Villaurea Monreale, la squadra che difenderà i colori della città nel prossimo campionato di Serie B (Girone H) di calcio a 5.

Appuntamento, pertanto, a sabato prossimo, 2 settembre, ore 21, a piazza Guglielmo.