Stasera il ''Canta Vip'', manifestazione canora a piazza Guglielmo

Undici monrealesi si sfideranno interpretando una canzone. Inizio ore 21

MONREALE, 6 settembre – Tutto pronto per la prima edizione del “Canta Vip”, manifestazione canora, che si svolgerà stasera a piazza Guglielmo a partire dalle ore 21, nella quale 11 monrealesi si esibiranno “sfidandosi” in una performance canora, sottoponendosi al giudizio del pubblico e di una giuria appositamente costituita.

La manifestazione, nata da un’idea del direttore di Monreale News, Enzo Ganci e fatta propria con entusiasmo dall’amministrazione comunale, si propone di far trascorrere una simpatica serata alla cittadinanza all’insegna della goliardia e della solidarietà.

La serata, infatti, sarà occasione per una raccolta di fondi a beneficio della Onlus Spia, l’associazione che si occupa di oncologia infantile. Come dire: divertimento, senza dimenticare la solidarietà.

Undici, come detto, i partecipanti, ciascuno in rappresentanza di una categoria.

Questi i nomi dei partecipanti, la categoria da essi rappresentata ed il brano scelto da ciascuno:

1 Carlo Cassarà (Ecolandia) Per una notte insieme – Modà

2 Cosimo Grimaudo (Impiegati comunali) Bella – Riccardo Cocciante

3 Gaia Ilardo (Infermieri) I will follow him – da Sister Act

4 Francesco La Barbera (Consiglieri comunali) Spaccacuore – Samuele Bersani

5 Romina Lo Piccolo (Insegnanti) One moment in time – Whitney Houston

6 Romina Miceli (Casalinghe) New York New York – Liza Minnelli

7 Mariella Sapienza (Commercianti) Il tempo di morire – Lucio Battisti

8 Letizia Sardisco (Assessori) Il paradiso – Patty Pravo

9 Nino Terzo (Pensionati) Un amore a Monreale – Nino Terzo

10 Dom Riccardo Tumminello (Monaci) Grande amore – Il Volo

11 Edoardo Di Maria (Studenti) - Mantieni il bacio - Michele Bravi