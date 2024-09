Estate Monrealese, domenica sera la terza edizione del CantaVip

Appuntamento in piazza Guglielmo a partire dalle ore 21

MONREALE, 11 settembre – È entrata nella fase più calda l’organizzazione del “CantaVip”, la manifestazione canora, organizzata da MonrealeNews, giunta alla sua terza edizione, che si terrà domenica 15 settembre, a partire dalle ore 21 in piazza Guglielmo.

L’iniziativa è inclusa nel ricco cartellone dell’Estate Monrealese, stilato dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore agli Spettacoli, Salvo Giangreco. Anche quest’anno, quindi, per il terzo anno consecutivo, avrà luogo la serata che vedrà protagonisti alcuni cittadini monrealesi, ciascuno rappresentante una categoria di lavoro, che con spirito goliardico e mettendosi simpaticamente in gioco, si cimenteranno nel cantare una canzone a loro scelta, sottoponendosi al giudizio della giuria, appositamente nominata.

L’iniziativa, che sarà presentata da Mario Micalizzi e Giada Adelfio, con la direzione artistica di Mauro Fasone e il supporto dell’Asca e la partnership delle Ceramiche di Bisanzio, però, al di là dell’aspetto ludico, finalizzata a far trascorre alla cittadinanza una serata lieta, vuole avere soprattutto uno scopo di solidarietà. Anche quest’anno, infatti, come nelle due precedenti edizioni, nel corso della serata sarà organizzata una raccolta fondi che sarà devoluta in beneficenza. Destinataria, come successo due anni fa, sarà la Spia Onlus, l’associazione che si occupa di oncologia pediatrica, cui andranno le offerte frutto della generosità dei monrealesi.

Solo per la cronaca, le due edizioni precedenti hanno registrato il successo di Gaia Ilardo nel 2022, in rappresentanza degli infermieri e bravissima interprete di “I will follow him”, l’anno scorso, invece, affermazione ex aequo per Anna Leto (impiegati di banca) che aveva proposto “Cry to me” e Fabiola Termini (restauratori) che aveva interpretato “New York New York”.