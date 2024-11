Giornata contro la violenza sulle donne, il grido di speranza che parte da Monreale

Oggi una partecipatissima manifestazione in piazza Guglielmo che ha coinvolto tutte le scuole. LE FOTO

MONREALE, 25 novembre – Da Monreale parte un grido di speranza per la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne: sul palco di piazza Guglielmo canti e rappresentazioni per ricordare tutte le vittime di femminicidio, con bellissime coreografie realizzate dagli stessi studenti.

L’iniziativa, presentata da Dalila Garofalo, si è svolta stamattina, fortemente voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono e coordinata dall’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco. “Bisogna imparare a non rimanere in silenzio - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – oggi dalla piazza di Monreale è partito un grido di speranza. Un grazie a tutte le nostre scuole che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione e soprattutto ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli alunni per avere contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione che ha coinvolto tutta la città in una giornata di grande sensibilizzazione verso una problematica importante”.

I ragazzi si sono radunati in piazza Guglielmo II e sul palco hanno dato vita ad uno spettacolo eccezionale con recite, canti e spettacoli. Tra gli ospiti la scrittrice monrealese Mariella Sapienza che ha brevemente parlato del suo ultimo libro “Annaluna”. E’ intervenuta fra gli altri, la psichiatra Enza Malatino sulle tematiche giovanili contro la violenza sulle donne.

Nel pomeriggio le iniziative continuano a Villa Savoia con una manifestazione unica presentata da Dalila Garofalo e con esibizioni di danza, spettacoli teatrali e performance di artisti canori e tante altre emozioni per riflettere, sensibilizzare e celebrare insieme la forza e la bellezza delle donne. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Grandi Eventi Italia.