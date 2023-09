CantaVip 2023, trionfano Anna Leto e Fabiola Termini

Risultato ex aequo al termine della seconda edizione della manifestazione canora cittadina organizzata da MonrealeNews. LE FOTO

MONREALE, 3 settembre – Che il compito della giuria fosse difficile lo avevamo immaginato già alla vigilia. Che l’assegnazione della vittoria della seconda edizione del CantaVip arrivasse però ex aequo francamente era difficile da pronosticare.

E invece sulla linea del traguardo sono arrivate “gomito a gomito” Anna Leto e Fabiola Termini, splendide interpreti rispettivamente di “Cry to me” e di “New York New York”. Sono state loro che hanno maggiormente catalizzato l’attenzione dei giurati, che, come dimostra il risultato, hanno attribuito ad entrambe il medesimo punteggio.

Anna Leto e Fabiola Termini succedono, quindi, a Gaia Ilardo, che si era imposta nell’edizione scorsa, quella del battesimo della manifestazione.

Ma se le vincitrici hanno scritto il loro nome nel breve albo d’oro della giovane rassegna canora, non meno bravi sono stati gli altri partecipanti, che hanno avuto la voglia, la capacità e, perché no, anche il coraggio di sapersi mettere in gioco e sottoporsi al giudizio del pubblico, salendo sul palco di una piazza Guglielmo, ancora una volta piena di gente.

Gli spettatori hanno capito perfettamente il messaggio e non hanno lesinato applausi a nessuno durante le performances canore degli improvvisati artisti, abbracciandoli idealmente per tutta la durata della serata.

Anche perché, come avevamo ribadito in più circostanze, al di là della serata, certamente gradevole, era importante dare un segnale tangibile di solidarietà, che quest’anno è stato destinato alle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dagli incendi dello scorso mese di luglio.

E così sono arrivati applausi scroscianti per il dipendente comunale Angelo Di Nicola, interprete di “Una carezza in un pugno”, per i consiglieri comunali Santina Alduina e Riccardo Oddo, che hanno proposto “A mano a mano”. Antonella Lo Presti, grazie ad un fans club molto nutrito, ha vinto la sfida dell’applausometro, proponendo un classico come “Quello che le donne non dicono”.

L’allenatrice di calcio Antonina Simonetti, originaria di Villaciambra, ha fatto ballare tutti con “La isla bonita”. L’agente di viaggio Eleonora Campanella, invece, ha scelto di presentare con grande sentimento “Che sia benedetta”. La commerciante Adalgisa Cassarà ha ben interpretato “L’importante è finire”.

Roberto Terzo, quindi, alfiere degli avvocati, con tanto di dedica alla figlia, ha cantato “A modo tuo”. Antonella Giuliano, che nella competizione rappresentava la giunta comunale, è stata la sorpresa della serata, classificandosi al terzo posto con “Non credere”. Pietro Virga, infine, difendendo i colori delle corali cittadine, si è arrampicato abilmente sulle note di “Uomini soli”.

Nel corso della serata si è tenuta la presentazione ufficiale del Villaurea Monreale, la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie B di calcio a 5. Quindi applausi scroscianti pure per l’artista monrealese Carmen Lupo, che, in qualità di “special guest” ha proposto tre brani.

Al termine della manifestazione foto e abbracci per tutti, con la consapevolezza di aver regalato alla città una serata di spensieratezza e di avere contribuito, seppur in minima parte, ad una causa di solidarietà. E questo, certamente, è stato il risultato più bello.

Le foto della gallery sono state realizzate da Chiara Mangogna