Brucia Miccini, in azione pure due elicotteri

Un incendio di probabile origine dolosa ha aggredito una vasta area

MONREALE, 31 agosto – Non c'è pace per il territorio monrealese, dove gli incendi non smettono di mettere paura agli abitanti. Stamattina è stata la volta della zona di Miccini, dove, già da qualche ora, un rogo di probabile matrice dolosa è divampato, aggredendo un'area di macchia mediterranea.

Al momento, fortunatamente, nessuna casa sembra essere a rischio, ma, complice qualche soffio di vento che alimenta le fiamme, non è possibile abbassare la guardia, per fare in modo che le stesse non raggiungano le abitazioni.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e la zona è stata interessata pure da alcuni lanci di acqua attraverso l'uso degli elicotteri. Le fiamme, però, purtroppo, si sono estese, sull'altro versante della montagna, quello che guarda Altofonte.