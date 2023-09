Associazione nazionale carabinieri, oggi il saluto al capitano Andrea Quattrocchi

L’incontro avvenuto stamattina nei locali della sezione di piazza Guglielmo II

MONREALE, 5 settembre – Il comandante della compagnia carabinieri di Monreale, Andrea Quattrocchi, insieme con il comandante della Stazione, Antonio La Rocca, ha fatto visita oggi alla sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale prima di lasciare Monreale per il suo trasferimento a Roma per il nuovo incarico che andrà a ricoprire nei prossimi giorni.

I militari hanno incontrato il presidente della sezione di Monreale, Giuseppe Cortigiani, che con il direttivo e un nutrito gruppo di soci della sezione ha voluto rendere omaggio e salutare il capitano Andrea Quattrocchi prima della sua partenza. Al momento di saluto è stato presente anche il presidente dell’associazione “Liberi di lavorare”, Biagio Cigno.

All'ufficiale è andato il caloroso saluto e il ringraziamento da parte della sezione per il lavoro svolto a Monreale e per le tante iniziative portate avanti in sinergia in questi anni, ma anche un dono da parte della sezione in segno di ricordo e gratitudine.