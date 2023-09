Premio alla carriera per l'artista monrealese Giuseppe Di Liberto

Glielo conferisce il senato accademico Isfoa

MONREALE, 20 settembre – L'artista monrealese Giuseppe Di Liberto dello Studio Camurrina riceve il premio internazionale alla carriera dal senato accademico Isfoa della facoltà di Scienze Sociali e aziendali a soli 35 anni.

Il 2023 per l'artista è un anno artistico da ricordare. Dopo l'invito in Finlandia come valido esponente e padre del post moderno in Italia, ha insegnato in quattro istituti statali a Torino e ritirato numerosi riconoscimenti da Roma e Napoli. Adesso arriva anche il premio internazionale alla carriera dal senato accademico della facoltà di Scienze Sociali e Aziendali Isfoa in virtù della brillante carriera professionale ed aziendale presso i giardini del Teatro Massimo a Palermo. Da poco si è trasferito a Forno Canavese in Piemonte vicino Torino dove ha accettato l'incarico di docente di una cittadina immersa nel verde sta trascorrendo un periodo altamente positivo.