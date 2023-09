Monreale accoglie i primi anni del liceo Don Bosco Ranchibile

Accolti dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, gli studenti hanno inaugurato l'anno scolastico visitando le meraviglie di Monreale

MONREALE, 22 settembre – Una giornata speciale per i primi anni del liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo che con i loro docenti hanno inaugurato l’anno scolastico con la visita al duomo di Monreale e alla Biblioteca "Ludovico II De Torres" del seminario arcivescovile.

I 130 studenti dei primi anni del liceo Don Bosco Ranchibile, che comprende l’indirizzo classico, scientifico ed economico-sociale, sono stati accolti al palazzo arcivescovile di Monreale dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, dall’arciprete della cattedrale, Don Nicola Gaglio, dal direttore della biblioteca "Ludovico II De Torres", Don Giuseppe Ruggirello e dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Dopo il saluto delle autorità gli studenti si sono divisi in gruppi e hanno visitato il duomo e le terrazze sotto la guida di Don Nicola Gaglio, che ha raccontato agli studenti la storia della cattedrale e la sua ricca narrazione musiva, la biblioteca "Ludovico II De Torres", invece, con Don Giuseppe Ruggirello alla scoperta di antichi codici, incunaboli e cinquecentine. La mattinata è poi continuata presso il centro salesiano “Gesù Adolescente” di Palermo dove gli studenti si sono spostati per il pranzo e le attività sportive che li hanno impegnati in diversi tornei di calcio, basket e pallavolo.

Si è trattato di una giornata davvero intensa, vissuta da tutti con tanta gioia e partecipazione che ancora una volta ha sancito la grande accoglienza di Monreale per il liceo Don Bosco Ranchibile che tornerà la prossima settimana sempre a Monreale per la visita, stavolta, dei secondi anni del liceo.