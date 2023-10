Teatro, la Compagnia in Valigia va in scena oggi a Philadelphia

Rappresenterà “L’anno delle ceneri”

PHILADELPHIA (USA), 1 ottobre –Oggi la "Compagnia in Valigia" andrà in scena a Philadelphia ( USA) con "L' anno delle ceneri" , adattamento teatrale del romanzo di Giuseppe Schillaci a cura di Dario Scarpati.

Si tratta di un' iniziativa promossa e finanziata dall'associazione culturale Nord America Carini IOD e dell'associazione culturale A.R.I.A Refuge International Accomplice e realizzata con il sostegno ed il patrocinio del Consolato Generale d'Italia di Philadelphia. La messa in scena avverrà in uno dei teatri storici della città il Plays and Players Theatre e sarà un momento importante di promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. Saranno impegnati anche i monrealesi Vincenzo Giaconia (nella foto), Francesca Vaglica, Desirè Infantino ed Antonio Minasola.