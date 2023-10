L'erba ''di casa mia'' del campo Conca d'Oro

La prossima settimana il via ai lavori di posa del nuovo manto

MONREALE, 9 ottobre – Il giallino della sabbia lascia il posto al verde dell'erba sintetica. Non solo un cambio di colore, ma una svolta storica. Quella che vivrà il campo sportivo Conca d'Oro presso il quale la settimana prossima dovrebbero partire i lavori di posa del nuovo manto.

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, dopo che la Lega Nazionale Dilettanti della Figc ha dato il via libera, necessario alla successiva omologazione, al progetto presentato dal comune che prevede, oltre che la posa dal manto erboso, la sistemazione della recinzione, lato circonvallazione. Quasi 217 mila euro il costo complessivo dell'intervento, che sarà effettuato attraverso un affidamento diretto alla “By Multiservizi”, in pratica la stessa azienda che ha realizzato il campo del nuovo centro sportivo del Palermo calcio a Torretta.

Il cronoprogramma indicato dall'amministrazione comunale prevede l'affidamento alla dita giovedì, per iniziare poi il giovedì successivo.

La storia dell'impianto, nato agli inizi degli anni '70, sotto l'amministrazione a guida Bino Li Calsi, dice che gli ultimi interventi vi sono stati realizzati nel '97, in occasione delle Universiadi in Sicilia.

In quella cocasione fu installato un fondo in erba naturale, che ebbe brevissima vita. Da lì in poi, l’assenza di interventi di manutenzione o miglioramento e il declino con il ritorno alla terra battuta. Nei giorni scorsi, come detto, è arrivato l'atteso nulla osta amministrativo per il rifacimento del massetto e la posa in opera dei tappeti di erba sintetica e degli impianti necessari al mantenimento degli stessi.

Grandissima soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono, che tiene a evidenziare come “l’installazione del manto in erba sintetica è un intervento storico, per bellezza e funzionalità, che cambierà letteralmente l’aspetto del Campo Sportivo e lo farà a lungo termine. “Il nostro impegno è volto a conferire lustro all’unico campo di calcio a 11 presente sul territorio monrealese”. “Vogliamo consegnare ai nostri giovani una struttura sportiva idonea e degna di questo nome - aggiunge l’assessore allo Sport Letizia Sardisco, infatti abbiamo partecipato a diversi bandi per il finanziamento di numerosi altri interventi presso il campo Conca d’Oro, di cui attendiamo esito. I lavori saranno avviati entro 15 giorni".