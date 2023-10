Aquino, partono i lavori per la realizzazione della rotonda al bivio di Pezzingoli

Predisposte, frattanto, strisce pedonali per regolare il traffico nei pressi delle scuole. LE FOTO

MONREALE, 13 ottobre – Hanno preso il via stamattina le operazioni per la realizzazione della rotonda del bivio Aquino-Pezzingoli, comunemente chiamato “Cruci i Masu Parrunu”.

A realizzarla gli operai del Comune coordinati dal responsabile per la segnaletica Danilo Violante, su disposizione dell'assessore al Traffico Giuseppe Di Verde e del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli.Le operazioni si concluderanno nei prossimi giorni con l'apposizione della necessaria segnaletica.

Si tratta di un luogo cruciale per la circolazione veicolare del comprensorio monrealese, soprattutto per la frazione di Aquino, tra l'altro notevolmente pericoloso e teatro in diverse circostanze di incidenti stradali. Il punto, infatti, costituisce un importante crocevia negli spostamenti tra Monreale centro abitato, lke campagne di Pezzingoli e la frazione d Aquino, una delle porte di ingresso della città di Palermo.

Le attività di questi giorni degli operai, peraltro, hanno riguardato l'installazione delle strisce pedonali di Monreale e frazioni, soprattutto in corrispondenza degli istitui scoastici, come documentato dalle nostre foto.