Associazione Donnattiva, oggi la marcia per dire no alla violenza

Associazione Donnattiva, oggi la marcia per dire no alla violenza

Le associazioni del territorio prendono parte alla marcia di Donnattiva in collaborazione con l'associazione Evergreen

MONREALE, 14 ottobre –Grande condivisione di intenti alla 'Marcia per la Non Violenza' che si è svolta stamane lungo la via Strada Ferrata di Monreale, organizzata dalle Associazioni Donnattiva ed Evergreen.

Alla marcia hanno aderito diverse associazioni del territorio fra le quali: “Maratona Monreale”, “Liberi di Lavorare”, “Mons Realis” con l’unico obiettivo comune di sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare tutti coloro che vivono situazioni di disagio o di pericolo anche attraverso il centro di Ascolto dell’Associazione Donnattiva al quale volontariamente e a titolo gratuito danno la propria disponibilità e assistenza avvocati, psicologi e assistenti sociali.

Alla manifestazione, oltre ai rappresentanti delle associazioni, ha preso parte l’assessore comunale Letizia Sardisco che ha manifestato la sua piena disponibilità e sensibilità sul tema. La camminata simbolica iniziata con un messaggio del sindaco Alberto Arcidiacono è stata guidata dalla chinesiologa e socia Donnattiva Carla Castronovo, che porta avanti da decenni progetti per la salute e lo sport e il benessere. E’ stato bellissimo condividere questo momento – dichiarano le socie Donnattiva – con tutte le rappresentanti delle associazioni che hanno preso parte alla marcia. Uniti si vince sempre e se ci sono donne che vivono momenti difficili, noi ci siamo”.

“È doveroso essere presente – continuano unanimemente le socie- perché unite si puo’ costruire qualcosa di importante, è fondamentale partecipare, noi siamo qui presenti per quanto possiamo fare nel nostro quotidiano".