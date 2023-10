Monreale, alla biblioteca De Torres del seminario un nuovo contributo statale

Servirà per nuove catalogazioni all’interno del Sistema Bibliotecario Nazionale e nel Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche

MONREALE, 24 ottobre – Ieri la Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo alle Biblioteche italiane non statali.

Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca "Ludovico II de Torres" del Seminario Arcivescovile di Monreale è stata inserita tra i beneficiari del contributo, per un importo pari a 4.200 euro, che sarà utilizzato per l’inserimento nel Sistema Bibliotecario Nazionale e nel Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche di 350 nuovi records catalografici del fondo antico.

Il progetto, sotto la guida del direttore della biblioteca Don Giuseppe Ruggirello, sarà svolto dalle due catalogatrici, Valeria Mercurio e Marzia Sorrentino, che si occuperanno di portare avanti la catalogazione, che per il libro antico necessita di una specializzazione e una accuratezza particolari.

Inoltre, in questo nuovo progetto si catalogheranno tra gli altri libri antichi le 61 cinquecentine che sono state rintracciate al Getty Museum di Los Angeles e che, come è noto, sono state da poco restituite alla biblioteca.

L'anno scorso - fanno sapere dalla biblioteca - tra le cinquecentine catalogate, più di 100 sono stati i nuovi inserimenti nell'Indice SBN, il che costituisce un arricchimento al censimento delle edizioni del XVI secolo nel territorio italiano, con degli esemplari attualmente unici presenti nel fondo originario della nostra biblioteca, appartenuti direttamente al cardinale Ludovico II de Torres.