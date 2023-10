Monreale, arriva il polo universitario digitale Ecp Scr Consulting Pegaso

Il direttore è il monrealese Andrea Rincione

MONREALE, 25 ottobre – Andrea Rincione è nuovo direttore del polo didattico digitale “Pegaso ECP ScR Consulting”. Laureato in Scienze Giuridiche, ha frequentato diversi seminari e corsi di specializzazione in Criminologia.

La Scr Consulting promuove servizi di consulenza che hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze trasformandole in competenze con l’aiuto delle didattiche innovative. Andrea Rincione si occuperà del tutoraggio didattico per enti di formazione regionale, svolgendo attività di orientamento e formazione oltre al supporto di consulenza legale per erogare servizi È accreditato e punto di riferimento del gruppo Multiversity.